В новый санкционный список ЕС попали топ-менеджеры российских компаний [ Редактировать ]
Евросоюз ввел санкции против 14 крупных российских бизнесменов, их семей и 146 членов Совета Федерации РФ, которые одобрили ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.
В санкционный список попали:
- руководитель "Ростелекома" Михаил Осеевский,
- глава VK Владимир Кириенко,
- глава "СИБУРа" Дмитрий Конов,
- руководитель "Фосагро" Андрей Гурьев,
- директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов,
- член совета директоров "Магнита" Александр Винокуров,
- председатель правления "Роснано" Сергей Куликов,
- зампредседателя совета директоров "Уралкалия" Дмитрий Мазепин и его сын Никита, пилот "Формулы-1".
Ранее ЕС ввел санкции в отношении практических всех депутатов Госдумы, которые одобрили обращение к президенту России о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" и голосовали за ратификацию соглашений о дружбе и сотрудничестве с этими "республиками". Под ограничения Евросоюза также попали некоторые российские банки, лично президента России Владимира Путина, а также ряд чиновников, бизнесменов и пропагандистов.
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