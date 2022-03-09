Евросоюз ввел санкции против 14 крупных российских бизнесменов, их семей и 146 членов Совета Федерации РФ, которые одобрили ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

В санкционный список попали:

руководитель "Ростелекома" Михаил Осеевский,

глава VK Владимир Кириенко,

глава "СИБУРа" Дмитрий Конов,

руководитель "Фосагро" Андрей Гурьев,

директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов,

член совета директоров "Магнита" Александр Винокуров,

председатель правления "Роснано" Сергей Куликов,

зампредседателя совета директоров "Уралкалия" Дмитрий Мазепин и его сын Никита, пилот "Формулы-1".

Ранее ЕС ввел санкции в отношении практических всех депутатов Госдумы, которые одобрили обращение к президенту России о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" и голосовали за ратификацию соглашений о дружбе и сотрудничестве с этими "республиками". Под ограничения Евросоюза также попали некоторые российские банки, лично президента России Владимира Путина, а также ряд чиновников, бизнесменов и пропагандистов.

Напомним, что Великобритания запретила поставки в Россию авиационной и космической продукции.