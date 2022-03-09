Великобритания запретила поставки в Россию авиационной и космической продукции [ Редактировать ]
Великобритания вводит дополнительный пакет санкций против России из-за вторжения в Украину. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
- Правительство Великобритании ввело запрет на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий.
- Британским страховым компаниям запрещается предоставлять услуги российским контрагентам. Также аннулируются действующие полисы, из-за чего страховщики не смогут выплачивать компенсации по заключенным контрактам.
- Лондон усилил введенный ранее запрет на полеты российских самолетов. Теперь вхождение любого связанного с Россией самолета в воздушное пространство Великобритании будет считаться уголовным преступлением. Британские власти получат возможность задержать такие воздушные суда.
Ранее запрет на экспорт товаров для авиационной и космической промышленности в РФ ввел Евросоюз. Страны Европы также запретили экспорт продукции двойного назначения, оборудования и технологий для НПЗ.
После начала войны свое воздушное пространство для самолетов из России закрыла не только Великобритания, но также Евросоюз, США и Канада.
Ранее сообщалось о том, что Великобритания предоставит Украине $100 млн.
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