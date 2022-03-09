"Зеленый коридор": в Сумах люди выстраивались в огромную очередь ради спасения [ Редактировать ]
В сети показали очередь, которая собралась на "зеленый коридор" в Сумах.
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