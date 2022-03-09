Британский премьер Борис Джонсон считает, что президент РФ Владимир Путин должен ответить за свои ужасные преступления, особенно это касается обстрела роддома и детской больницы в Мариуполе, произошедшего 9 марта.

Об этом глава британского правительства заявил в своем блоге в Twitter.

По его мнению, мало что может быть более отвратительным, нежели преследование уязвимых и беззащитных.



"Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов, и мы будем привлекать Путина к ответственности за его ужасные злодеяния", - заявил Борис Джонсон.