"Путин должен ответить за ужасные злодеяния": Джонсон об обстреле роддома в Мариуполе [ Редактировать ]
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Британский премьер Борис Джонсон считает, что президент РФ Владимир Путин должен ответить за свои ужасные преступления, особенно это касается обстрела роддома и детской больницы в Мариуполе, произошедшего 9 марта.
Об этом глава британского правительства заявил в своем блоге в Twitter.
По его мнению, мало что может быть более отвратительным, нежели преследование уязвимых и беззащитных.
"Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов, и мы будем привлекать Путина к ответственности за его ужасные злодеяния", - заявил Борис Джонсон.
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