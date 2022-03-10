Появились указы о назначении послов Украины в Канаде, Австралии и Египте [ Редактировать ]
В четверг, 10 марта, на сайте президента были обнародованы указы о назначении послов Украины в Канаде, Австралии и Египте обнародованы Об этом сообщает Укринформ.
Согласно указу №119/2022:
- Юлия Ковалев назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Канаде.
- Василий Мирошниченко назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Австралии.
- Николай Нагорный стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Арабской Республике Египет.
по теме
Глава Гостомельской ОТГ Юрий Прилипко, сообщения о смерти которого появлялись несколько дней раньше и потом опровергались, все-таки погиб
Рішення про звернення на підтримку прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною ухвалив щойно виконавчий комітет Черкаської міської ради
В утренней сводке Генштаба появилась информация о том, что на некоторых направлениях ВСУ осуществляют контрнаступление
Европейский союз из-за войны России против Украины ввел в действие временный механизм защиты украинских беженцев
Станом на четвер, 3 березня, Гештаб ВСУ публікує дані по ситуації в країні