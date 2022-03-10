Лукашенко поручил обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС [ Редактировать ]
Александр Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает БелТА.
Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Ее надо немедленно восстановить.
Лукашенко и Путин 9 марта по телефону обсудили ситуацию в районе Чернобыльской АЭС, которая осталась без электроснабжения.
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