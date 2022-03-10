Макрон и Шольц обсудили войну в Украине с Путиным [ Редактировать ]
Президент Франции и немецкий канцлер провели телефонную беседу с президентом РФ по поводу российского военного вторжения в Украину.
Телефонный разговор состоялся в пятницу днем. О нем рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Продолжили обсуждать тему Украины", – коротко заявил прессе представитель хозяина Кремля.
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