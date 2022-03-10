По Мариуполю снова нанесли авиаудар: бомбы упали в центре (видео) [ Редактировать ]
Центр Мариуполя подвергся новому авиаудару 10 марта. Город обстреливают с самого утра.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
По некоторым данным, пострадало здание Приазовского государственного технического университета, а также Драматического театра.
Российские оккупанты продолжают разрушать город.
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В Мариуполе идет авиаобстрел со стороны российских оккупантов. Бомбы попадают в жилые дома. Есть попадание в корпус Приазовского государственного технического университета в центре города. Также зафиксирована бомбардировка в районе Драматического театра
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