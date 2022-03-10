США выделят $50 миллиардов на гуманитарную помощь украинцам [ Редактировать ]
Вашингтон выделит 50 млрд долларов на гуманитарную помощь украинцам, страдающим от российской агрессии.
Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявила вице-президент США Камала Харрис.
"Мы передаем дополнительные 50 млрд долларов, чтобы помочь в реализации гуманитарной помощи", - заявила Харрис.
По ее словам, средства будут выделены по программе продовольственной помощи.
Вице-президент отметила, что весь цивилизованный мир испытывает ярость, когда видит, что происходит в Украине с невинными детьми, матерями, родителями, бабушками и дедушками – людьми, которые убегая, оставляют все, что они имели.
"Мы поддерживаем украинцев, продемонстрировавших огромную отвагу", - подчеркнула она.
Харрис сообщила, что в министерстве юстиции создана следственная группа, которая займется изучением преступных действий россиян, в частности, российских олигархов.
Она обратила внимание на резкое падение курса российского рубля и очень низкий кредитный рейтинг России в результате введения санкций.
"Это настоящие последствия для России от войны Путина", - констатировала Харрис.
Вице-президент США отметила, что все являются свидетелями немыслимых преступлений, совершаемых Россией в значительных масштабах. Она привела пример обстрелов роддома и детской больницы в Мариуполе.
"Очевидно, что вместе, солидарно мы сделаем все, чтобы обеспечить все гуманитарные потребности, а также безопасность Украины и украинского народа", - подчеркнула Харрис.
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