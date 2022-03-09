Гуманитарная помощь: Кабмин утвердил перечень товаров [ Редактировать ]
Источник: Укринформ
Кабинет министров Украины утвердил перечень категорий товаров, признаваемых гуманитарной помощью. Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 7 марта 2022 г. № 224.
Это будет происходить без проведения процедуры признания таких товаров гуманитарной помощью в каждом конкретном случае.
В перечень вошли почти все продовольственные товары и широкий список промышленных.
Согласно документу, на период военного положения пропуск через таможенную границу Украины товаров гуманитарной помощи, проводится по месту пересечения таможенной границы Украины путем представления товаросопроводительных документов или декларации.
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