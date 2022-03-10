Оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища возле Запорожской АЭС [ Редактировать ]
Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией. Об этом сообщает "Энергоатом".
В компании сообщили, что россияне планируют направить электроэнергию, производимую атомной электростанцией, на оккупированные Крым и Донбасс. Атомщики заявляют, что сейчас это физически невозможно сделать.
Напомним, что под контролем россиян находится и Чернобыльская АЭС. Она обесточена, что создает огромный риск для хранилища отработанного ядерного топлива.
по теме
Эвакуационная колонна из Энергодара идет в Запорожье. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко
Городские власти Энергодара решили изменить время комендантского часа
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что бой под Броварами Киевской области завершился полным разгромом врагов
Российские оккупанты потеряли еще один боевой самолет над Украиной. Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады заявили, что сбили еще один вражеский Су-25
В Мариуполе российские оккупанты разрушили артиллерийскими и авиационными ударами главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Теперь в окруженном российскими войсками городе нечем и некому тушить многочисленные пожары