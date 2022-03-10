Российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией. Об этом сообщает "Энергоатом".

В компании сообщили, что россияне планируют направить электроэнергию, производимую атомной электростанцией, на оккупированные Крым и Донбасс. Атомщики заявляют, что сейчас это физически невозможно сделать.

Напомним, что под контролем россиян находится и Чернобыльская АЭС. Она обесточена, что создает огромный риск для хранилища отработанного ядерного топлива.