Кулеба и глава МИД Франции обсудили переговоры с Лавровым [ Редактировать ]
В четверг вечером, 10 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба созвонился с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом он сообщил в Twitter.
Стороны обсудили итоги переговоров нашего министра с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также подняли вопрос дальнейших шагов по прекращению войны.
Позвонил из Жан-Иву Ле Дриану, чтобы обсудить итоги сегодняшней встречи с Лавровым. Украина и Франция координируют дальнейшие шаги по прекращению войны России против Украины. Я подчеркнул, что Россия должна прекратить боевые действия и предоставить гуманитарный коридор из Мариуполя для эвакуации мирных жителей.
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