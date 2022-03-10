В четверг вечером, 10 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба созвонился с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом он сообщил в Twitter.

Стороны обсудили итоги переговоров нашего министра с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также подняли вопрос дальнейших шагов по прекращению войны.