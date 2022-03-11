Министр обороны Алексей Резников заявил, что ситуация на фронте есть и будет непростой, поскольку российских оккупантов пока много. Однако они уже потеряли инициативу.

Об этом сообщает заявил глава Минобороны в Facebook.

"Многие из нас не скажут, какой сейчас день недели. Однако большинство знает - начался 16 день сопротивления российскому нашествию. Ситуация на фронте есть и будет непростой. Российских оккупантов много. Пока. Но они уже потеряли инициативу", - пишет Резников.

Он отметил, что наши воины осуществляют активную оборону и проводят успешные контратаки на всех направлениях.

"Видео побега российских танковых подразделений под Броварами запечатлеется во всем мире как реальное состояние "второй армии" планеты. Когда-то знаменитая Таманская дивизия, созданная в свое время в Харькове, похоже, под Харьковом свой "славный" путь и закончит. Как и Кантемировская", - подчеркнул Резников.

По его словам, в Черниговской области наши защитники и защитницы существенно усилились трофейной российской бронетехникой, а воздушные Силы продолжают уничтожать самолеты противника.

"Получив отпор на поле боя, враг усиливает террористические нападения, убивает мирных жителей. Систематические удары по Харькову, атака с неба на Днепр, Луцк, Ивано-Франковск и другие города тому доказательства. По всем военным преступникам будет проведена соответствующая работа, ни один не скроется", - отметил Резников.

Министр отметил, что очень сложной является ситуация в Мариуполе, враг держит город в заложниках, устроив настоящий акт геноцида.

"Мы стараемся обеспечить гуманитарные коридоры. Но это чрезвычайно сложно - русские бомбят город даже во время официальных переговоров. У них нет ни достоинства, ни чести, ни милосердия. На временно занятых территориях юга Украины враг пытается развернуть полицейскую инфраструктуру. Уверен придется сворачивать. Быстро", - написал Резников.

В свою очередь он отметил, что отдельное направление работы Минобороны - это обеспечение армии в условиях, когда первый удар отбит, враг сдержан и война переходит в другую фазу.

"Вчера на месяц раньше установленного срока, воинским частям перечислено 12,5 млрд гривен на выплату дополнительного вознаграждения на время действия военного положения всем категориям военнослужащих, установленной на выполнение указов президента Украины, верховного главнокомандующего Владимира Зеленского", - рассказал Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, это лишь первый транш за февраль - начало марта. После систематизации боевых приказов последуют другие транши.

"Денежное обеспечение участников боевых действий будет составлять 100 тыс. грн. в месяц, не считая премий за уничтоженную технику и тому подобное. Мы делаем выплаты на опережение, потому что хотим, чтобы военные чувствовали себя защищенными. Сейчас не до формализма", - заявил Резников.

По словам министра, так же налажена система оборонных закупок за бюджетные средства.

"Следовательно, в соответствии с постановлением Кабмина... такие закупки не включаются в годовой план закупок. Мы действуем по определенной процедуре, у нас ведется постоянная работа по закупкам, все хорошо. Отчеты по их результатам в электронной системе будут обнародованы после прекращения или отмены военного положения в соответствии с постановлением", - уточнил Резников.

Он подчеркнул, Минобороны концентрируется на том, чтобы поставки были гарантированы и осуществлялись вовремя.