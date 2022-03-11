В Москве 11 марта прошли переговоры президента россии Владимира Путина и самопровозглашенного президента беларуси Александра Лукашенко.

Во время переговоров Лукашенко сделал ряд странных заявлений. В частности он сказал, что Украина якобы хотела нанести удар не только по Донбассу, но и по территории Беларуси. Якобы Лукашенко принес "карту, раскрывающую планы нападения на беларусь".



Также он утверждает, что иностранные наемники "идут в сторону Чернобыльской АЭС и не теряют надежду ввязать в бойню Беларусь".

"Не мы на них нападали. Превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с вами были у вас дома, за 2 дня... Мы это с вами сидели в вертолете, докладывали постоянно.. Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям – 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Они бы атаковали наши войска беларуси и россии, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста", - отметил самопровозглашенный президент беларуси.

Он добавил Путину, что не надо оправдываться ни перед кем. На что Путин ему ответил, что никто не оправдывается.



Контролируемый Кремлем Лукашенко назвал "свинством" санкции Запада против Минска и Москвы. Он уточнил, что все санкции Запада являются нелегитимными и что беларусь и россия всегда были под ограничениями, но сейчас они приняли масштабный характер.

В свою очередь, Владимир Путин заявил о положительных сдвигах в переговорном процессе с Украиной. российский глава отметил, что переговоры сейчас проходят почти каждый день и делегация россии уведомила его о позитивных сдвигах.