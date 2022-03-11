Руководителей внешней разведки ФСБ задержали из-за провала вторжения в Украину [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Руководителей 5-й службы ФСБ россии, которая занимается внешней разведкой и отвечает за работу в Украине, отправили под домашний арест. Об этом сообщил со ссылкой на источники российский журналист, специалист по спецслужбам Андрей Солдатов.
Путин начал репрессии в отношении 5 службы ФСБ (Служба оперативной информации и международных связей, выполняет функции внешней разведки ФСБ с зоной ответственности Украина). Руководитель службы Сергей Беседа и его зам Анатолий Болюх, начальник ДОИ (Департамент оперативной информации) помещены под домашний арест. Мы подтвердили информацию через наши источники.
Среди причин репрессий называют хищения средств, выделенных на подрывную и агентурную работу в Украине, а также заведомо ложная информация о политической ситуации в стране. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Руководитель службы Сергей Беседа
Служба оперативной информации и международных связей ФСБ (5-я служба) - это третья разведывательная служба в россии после ГРУ и СВР. Согласно статье Андрея Солдатова, 5-я служба "продвигает кремлевскую повестку, используя все доступные средства, в постсоветских странах" и "не только в них".
Сергей Беседа находится под санкциями США и Евросоюза с 2014 года за его роль в дестабилизации ситуации на Украине и нарушении ее суверенитета.
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