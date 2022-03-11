Похищение мэра Мелитополя: в сети появилось видео [ Редактировать ]
В Мелитополе Запорожской области 11 марта группа оккупантов из 10 человек похитила мэра города Иван Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.
В сети появилось видео похищения, на котором видно, как мужчину в сопровождении вооруженных оккупантов выели из здания.
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