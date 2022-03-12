79% европейцев, опрошенных IFOP, поддерживают суровые санкции, введенные против РФ в ответ на вторжение сил Путина в Украину. В том числе 57% одобряют эти ограничительные меры "полностью" (22% ответили, что "скорее поддерживают" санкции). Об этом сообщает доцент факультета социологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Алексей Боровский.

Свой опрос по заказу двух аналитических центров IFOP провел в странах, на которые приходится 55% всего населения Евросоюза. По численности населения Германия, Франция и Италия занимают три первых места в ЕС, Польша - на пятом месте (после Испании). Название исследования - "Европейские взгляды на кризис в Украине".

Поставку вооружений Украине, чтобы "помочь ей защититься от российской агрессии", одобряет 67% опрошенных европейцев. Из них 40% "полностью" поддерживают такую помощь.

87% опрошенных социологами согласны с необходимостью принять украинских беженцев в странах ЕС. Во Франции эту гуманитарную меру поддержали 80%. В Германии и Италии - на десять процентов больше. В Польше "за" - 92%.

Социологи IFOP напоминают, что в 2015 году (после аннексии Крыма и начала военного конфликта в Донбассе) одобряли прием беженцев из Украины 46% французов, 79% немцев и 77% итальянцев.

Одобряют вступление Украины в Европейский союз в среднем более 70 процентов жителей четырех стран. Самая высокая поддержка - в Польше (91% - "за"). В Германии и Италии - 68 и 71%. Во Франции Украину хотят видеть в составе ЕС 62% опрошенных. Институт IFOP напоминает, что в 2014 году сторонников идеи европейской интеграции Киева среди французов было всего 29%, а среди немцев - 38%.

Спросили жителей четырех крупнейших стран ЕС также об их отношении к президенту Украины и правителю РФ. В среднем 75% европейцев "положительно" высказались о Владимире Зеленском, который стал символом сопротивления путинской агрессии. В Польше и Германии самые высокие показатели положительных оценок (93 и 80%).

Негативное отношение к Путину - у более чем 90% европейцев. Самое сильное отторжение глава РФ вызывает в Польше (93% негативных оценок), Германии (89%) и Италии (86%). Отрицательное отношение к хозяину Кремля выразили 79% французов.

В четырех странах ЕС в целом сейчас позитивно воспринимают Украину 84% опрошенных (Польша - более 90 процентов положительных оценок, Германия - 86%, Франция - 82%).

Россию позитивно воспринимают, по усредненным оценкам социологов, лишь 16% опрошенных. О положительном отношении к РФ сообщили 21% французов, 19% немцев, 13% итальянцев и лишь 6% опрошенных поляков.

О неодобрении европейского санкционного ответа на вторжение России в Украину заявили 14% опрошенных. Против поставок оружия Киеву высказались 24% европейцев. Социологи насчитали 13% противников приема украинских беженцев в ЕС, а также 29% тех, кто не поддерживает вступление Украины в Европейский союз.

Институт IFOP проводил опрос с 3 по 7 марта, через неделю после начала вторжения РФ в Украину. Социологи работали с репрезентативной выборкой (порядка тысячи человек в каждой стране) по методу квот. Опрос проводился по заказу французского Фонда Жана Жореса (Fondation Jean-Jaurès) и Ялтинской европейской стратегии (Yalta European Strategy / YES).