Українців закликають фіксувати злочини російських окупантів проти довкілля. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов‘язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Українці! Кожен з вас може допомогти нам фіксувати злочини проти довкілля!

Для цього на https://www.saveecobot.com/ запрацювала функція повідомлення про шкоду, завдану довкіллю України від військових дій.

Відтепер кожен з вас може фіксувати такі злочини окупанта та надсилати нам у Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України чи Державна екологічна інспекція України.

Як це зробити?

Додати в Telegram або Viber чат-бот Saveecobot;

Натиснути кнопку "Повідомити про екозлочин";

Обрати категорію злочину: забруднення водойм, небезпечні військові відходи, промислові аварії, пошкодження радіаційно небезпечних об’єктів, забруднення ґрунтів, пошкодження зелених насаджень тощо;

Визначити локацію (автоматично або вручну);

Зазначити дату та час фіксування злочину;

Додати фото або відео екозлочину;

Додати короткий опис за бажанням.

"Ми чекаємо інформацію від усіх, хто став свідком таких подій внаслідок незаконних дій окупанта. Ваші повідомлення будуть цінними доказами у судових процесах для відновлення українського довкілля".

Україна переможе! Слава Україні!"