Волновахи больше не существует - ОГА [ Редактировать ]
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Из-за войны россии против Украины уже фактически не существует такого города как Волноваха (Донецкая область). Из нее эвакуировали большую часть населения, а инфраструктура разрушена.
Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.
"Вообще самого города Волноваха с его инфраструктурой… Волновахский район насчитывал до войны 24 февраля более 100 тысяч населения. Конечно, большую часть эвакуировали, поэтому я об этом и говорю, что Волновахи с ее инфраструктурой как такового города уже не существует. Бои идут за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и достичь тактических и стратегических планов", - отметил он.
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