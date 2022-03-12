Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта записал новое видеообращение к украинцам.

В нем прокомментировал митинги в Мелитополе за освобождение из плена мэра, колоссальные потери россиян, сотрудничество с партнерами и шаги по поддержке украинцев в условиях войны.

Президент отметил, что утром в Мелитополе более 2000 человек вышли на очередную акцию протеста против российских войск и попыток поставить город на колени. Он призвал Москву подумать: "если в Мелитополе против оккупации вышло столько людей, сколько должно быть в столице России".

"Вчера (11 марта – 24 канал) оккупанты захватили в плен мэра Мелитополя Ивана Федорова. Общество города требует освободить его", – добавил глава государства.

Он поблагодарил каждого мелитопольца за такое сопротивление. Благодаря этому россияне понимают, что они чужды украинской земле.

Зеленский сообщил, что ночью и уже днем ​​12 марта украинские власти говорят с международными партнерами о ситуации с похищением городского головы.

"Мы обращаемся ко всем лидерам мира, говорящим с Москвой, – Франции, Германии, Израилю", – пояснил Зеленский.

Также украинский лидер подчеркнул, что Вооруженные Силы делают все, чтобы лишить врага желания продолжать войну против Украины.

"Утраты русских войск колоссальны. Динамика на 17-й день такова, что можно говорить, что это – самый большой удар по русской армии за десятки лет", – сказал президент.