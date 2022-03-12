Украинцев просят не вывозить с собой наличные гривны за границу [ Редактировать ]
Сегодня наличную гривну за границей практические невозможно обменять. В обменниках могут предложить разве что очень невыгодный курс.
Потому набивать сумки нацвалютой перед поездкой за границу украинцам не рекомендуют. Об этом сообщается на facebook-странице Национального банка Украины.
Регулятор поделился полезной информацией с теми, кто планирует выезжать за границу.
Подготовка к выезду
- Снять валюту со своего валютного счета можно в сумме до 30 тыс. грн в эквиваленте в день.
- Официальный курс гривны к доллару – 29,25 грн/$, курс гривны к евро – 33,17 грн/евро.
- Покупка иностранной валюты пока запрещена
- Не нужно вывозить из Украины наличную гривну, так как ее нельзя обменять за границей, либо можно обменять по очень невыгодному курсу.
- Наличную гривну лучше заранее зачислить в Украине на свой карточный счет. Это можно сделать: в работающем отделении банка, имея с собой паспорт; через платежные устройства с функцией приема наличных средств – терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных денег. А дальше за границей рассчитываться картой.
Пересечение границы
- Требование декларировать валютные ценности на сумму более 10 тыс. евро на одного человека (в эквиваленте) остается. Однако отменена необходимость предоставления подтверждающих документов о снятии наличных с собственных счетов и приобретении банковских металлов.
- Для выезжающих на автомобиле – полис страхования "зеленая карточка" не обязателен (Польша, Словакия, Венгрия и Молдова).
- "Ковидные" документы и медицинская страховка при пересечении границы не проверяются. Однако могут потребоваться в странах назначения.
Оплата за границей
- Для расчетов за границей отдавайте предпочтение безналичным расчетам: гривневые и валютные платежные карты, платежные приложения ApplePay и GooglePay.
- За рубежом в банкоматах можно снимать наличную валюту как с валютных, так и с гривневых платежных карт.
- Выгодно: конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному международной платежной системой (а не курсу наличного обмена).
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