Сегодня наличную гривну за границей практические невозможно обменять. В обменниках могут предложить разве что очень невыгодный курс.

Потому набивать сумки нацвалютой перед поездкой за границу украинцам не рекомендуют. Об этом сообщается на facebook-странице Национального банка Украины.

Регулятор поделился полезной информацией с теми, кто планирует выезжать за границу.



Подготовка к выезду

Снять валюту со своего валютного счета можно в сумме до 30 тыс. грн в эквиваленте в день.

Официальный курс гривны к доллару – 29,25 грн/$, курс гривны к евро – 33,17 грн/евро.

Покупка иностранной валюты пока запрещена

Не нужно вывозить из Украины наличную гривну, так как ее нельзя обменять за границей, либо можно обменять по очень невыгодному курсу.

Наличную гривну лучше заранее зачислить в Украине на свой карточный счет. Это можно сделать: в работающем отделении банка, имея с собой паспорт; через платежные устройства с функцией приема наличных средств – терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных денег. А дальше за границей рассчитываться картой.

Пересечение границы

Требование декларировать валютные ценности на сумму более 10 тыс. евро на одного человека (в эквиваленте) остается. Однако отменена необходимость предоставления подтверждающих документов о снятии наличных с собственных счетов и приобретении банковских металлов.

Для выезжающих на автомобиле – полис страхования "зеленая карточка" не обязателен (Польша, Словакия, Венгрия и Молдова).

"Ковидные" документы и медицинская страховка при пересечении границы не проверяются. Однако могут потребоваться в странах назначения.

Оплата за границей

