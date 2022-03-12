Президент США Джозеф Байден распорядился выделить Украине помощь на $200 млн из военного бюджета. Соответствующий меморандум опубликован на сайте Белого дома.

В рамках закона о содействии иностранным государствам Госдепартамент должен оказать помощь Украине на сумму до $200 млн. Средства будут взяты из бюджета Минобороны США.

Ранее сообщалось, что американские власти ведут переговоры о возможных поставках Украине средств ПВО и других вооружений. В частность, речь идет о зенитно-ракетных комплексах С-300.

Напомним, что накануне Байден запретил поставлять в Россию доллары.