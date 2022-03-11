Соединенные Штаты не будет воевать с россией в Украине, поскольку это грозило бы началом третьей мировой войной. Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме.

Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО и будем и дальше мобилизовывать наших союзников. Но мы не будем воевать с россией в Украине. Прямой конфронтации НАТО с россией надо избегать, потому что это будет третья мировая война. Это то, чего мы должны всячески избегать.

Байден также сообщил, что США ежедневно ведут поставки оружия в Украину, включая противотанковые и зенитные средства.

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Как сообщали "Подробности", Байден также объявил о новых санкциях против россии. В частности, вводится запрет на импорт российского алкоголя, алмазов и морепродуктов. Также США лишают россию статуса "наиболее благоприятствуемой нации". Американский лидер заявил, что эти санкции против РФ - не последние.