США не будут воевать с россией в Украине, это грозило бы третьей мировой - Байден [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Соединенные Штаты не будет воевать с россией в Украине, поскольку это грозило бы началом третьей мировой войной. Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме.
Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО и будем и дальше мобилизовывать наших союзников. Но мы не будем воевать с россией в Украине. Прямой конфронтации НАТО с россией надо избегать, потому что это будет третья мировая война. Это то, чего мы должны всячески избегать.
Байден также сообщил, что США ежедневно ведут поставки оружия в Украину, включая противотанковые и зенитные средства.
Как сообщали "Подробности", Байден также объявил о новых санкциях против россии. В частности, вводится запрет на импорт российского алкоголя, алмазов и морепродуктов. Также США лишают россию статуса "наиболее благоприятствуемой нации". Американский лидер заявил, что эти санкции против РФ - не последние.
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