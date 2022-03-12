Мэр оккупированного Геническа Херсонской области Александр тулупов вместе с командой ушел в отставку. Соответствующее заявление опубликовано на сайте мэрии.

В нем говорится, что команду "поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления".

Напомним, что 11 марта в Мелитополе оккупанты похитили мэра города Иван Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.