Мэр оккупированного Геническа ушел в отставку [ Редактировать ]
Мэр оккупированного Геническа Херсонской области Александр тулупов вместе с командой ушел в отставку. Соответствующее заявление опубликовано на сайте мэрии.
В нем говорится, что команду "поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления".
Напомним, что 11 марта в Мелитополе оккупанты похитили мэра города Иван Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.
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