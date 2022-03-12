Россия может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО [ Редактировать ]
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В Евросоюзе опасаются, что Россия может "расширить военную деятельность" против одной из стран НАТО.
Об этом сообщает высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в эфире CNN Turk.
"Путин может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или против другой. Есть серьезные опасения. Путин будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить его атаки. Мы должны изолировать Россию от международного сообщества и поддерживать Украину", - заявил Жозеп Боррель.
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