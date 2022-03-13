"Помощь Украине в 200 млн долларов поможет справиться с воздушными угрозами" - Блинкен [ Редактировать ]
США выделяет Украине 200 млн долларов на вооружение. Сообщается, что эти средства пойдут на борьбу с бронетанковыми, воздушными и другими угрозами с российской стороны.
Об этом сообщается на сайте Госсекретаря США.
США сегодня утвердили четвертую программу по выделению средств в размере 200 миллионов долларов США для дополнительной военной помощи и укрепления обороноспособности Украины. Этот пакет финансовой помощи будет направлен на оборонительную помощь, чтобы помочь Украине справиться с бронетанковыми, воздушными и другими угрозами, с которыми она сталкивается.
В США также призвали весь мир оказывать Украине гуманитарную помощь, а также поддерживать народ Украины в его борьбе за свою страну посредством обеспечения экономической помощи.
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