Киев подготовился к возможным действиям в случае блокады – КГГА [ Редактировать ]
Киев подготовился к возможным действиям в случае блокады. Такое заявление сделали в КГГА.
В столице силами Гуманитарного штаба сформирован двухнедельный запас необходимых продуктов питания для двух миллионов киевлян в случае блокады города.
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