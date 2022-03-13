В ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом владимир путин заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Кроме того, глава турецкого МИДа заявил, что Турция не будет присоединяться к санкциям Запада против России. Таким образом, для Турции туризм пока важнее мира в Украине.