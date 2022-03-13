"Завтра подведем итоги": Подоляк рассказал о переговорах с Россией [ Редактировать ]
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что завтра, 14 марта, действительно состоятся переговоры с Россией.
Однако, по его словам, переговоры идут нон-стоп, а завтра будет подведение итогов.
Об этом Подоляк сообщил в Twitter.
Ще раз. Переговори тривають нон-стоп у форматі відеоконференцій. Постійно працюють робочі групи. Великий обсяг питань потребує постійної уваги. У понеділок, 14 березня, відбудеться переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022
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