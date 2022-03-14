В понедельник, 14 марта, были уточнены правила перемещения наличной валюты из Украины за границу. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Telegram.

Так, Национальный банк принял решение вернуть требование о предоставлении гражданами подтверждающих документов банков во время перемещения за границу валюты и ценностей, если их стоимость превышает 10 тысяч евро в эквиваленте.



Таким документом может быть справка о снятии наличных средств со счетов, валютно-обменная квитанция или справка о приобретении банковских металлов.

Решение вернуть такое требование было принято с целью избежания выведения капитала за границу.

НБУ напоминает, что граждане обязаны декларировать валютные ценности, стоимость которых превышает 10 тысяч евро во время их перемещения за границу.