НБУ отменил разрешение на вывоз наличной валюты за границу [ Редактировать ]
В понедельник, 14 марта, были уточнены правила перемещения наличной валюты из Украины за границу. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Telegram.
Так, Национальный банк принял решение вернуть требование о предоставлении гражданами подтверждающих документов банков во время перемещения за границу валюты и ценностей, если их стоимость превышает 10 тысяч евро в эквиваленте.
Таким документом может быть справка о снятии наличных средств со счетов, валютно-обменная квитанция или справка о приобретении банковских металлов.
Решение вернуть такое требование было принято с целью избежания выведения капитала за границу.
НБУ напоминает, что граждане обязаны декларировать валютные ценности, стоимость которых превышает 10 тысяч евро во время их перемещения за границу.
по теме
Национальный банк вернул требование о предоставлении подтверждающих документов при вывозе за границу валютных ценностей на сумму свыше 10 тысяч евро в эквиваленте
Куда літатиме "страна агромная", та як паралізована авіація вдарить по російській економіці?
Из-за широкомасштабного российского вторжения в Украину мировые бренды продолжают покидать рынок россии
Украинские войска за 16 дней уничтожили 2593 единицы вражеской техники
Сегодня наличную гривну за границей практические невозможно обменять