В Украину запретили ввозить российские книги [ Редактировать ]
Госкомтелерадио Украины остановило действие разрешений на ввоз издательской продукции из России. Об этом сообщается на сайте ведомства. То есть книги из РФ теперь легально в Украину ввезти будет нельзя. Изоляция от мира и Украины продолжается.
Госкомтелерадио приостанавливает выдачу и останавливает действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора.
Данное решение Госкомтелерадио приняло в начале марта в связи с открытой и широкомасштабной военной агрессией России против Украины и с целью недопущения культурного и информационного влияния государства-агрессора на общественные настроения украинцев.
по теме
Компания Meta Platforms запретила пользователям Facebook и Instagram призывать к убийству и желать смерти главам государств
В дом под Киевом, который принадлежит ведущему "Караоке на Майдане" Игорю Контратюку, прилетел снаряд от российских оккупантов. Сегодня, 14 марта Игорю Контратюку исполняется 60 лет. Хороший "сюрприз" от "спасителей"
Правительство готовит механизм компенсации гражданам, которые лишились имущества в ходе боевых действий вследствие вторжения российских войск в Украину
В понедельник, 14 марта в 10:30 начался 4 раунд переговоров украинской и российской делегаций по войне в Украине, начатой Владимиром Путиным 24 февраля
Из-под завалов разрушенной вражеской бомбардировкой телебашни в Ривне уже освобождены несколько человек