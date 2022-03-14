Госкомтелерадио Украины остановило действие разрешений на ввоз издательской продукции из России. Об этом сообщается на сайте ведомства. То есть книги из РФ теперь легально в Украину ввезти будет нельзя. Изоляция от мира и Украины продолжается.

Госкомтелерадио приостанавливает выдачу и останавливает действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора.

Данное решение Госкомтелерадио приняло в начале марта в связи с открытой и широкомасштабной военной агрессией России против Украины и с целью недопущения культурного и информационного влияния государства-агрессора на общественные настроения украинцев.