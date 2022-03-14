Оккупанты анонсировали удар по оборонным предприятиям Украины [ Редактировать ]
Российские войска анонсировали удары по заводам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает "Интерфакс".
Будут приняты оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений.
Оккупанты анонсировали обстрел в ответ на утренний обстрел Донецка ракетой "Точка-У", в результате которого погибли 17 человек.
Призываем граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов, покинуть потенциально опасные зоны.
Российские военные утверждают, что наносят удары только по объектам военной и информационной инфраструктуры. На самом деле обстрелам подвергаются жилые и гражданские объекты во многих городах.
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