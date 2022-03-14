В Киеве оккупанты ударили по ТРЦ Lavina Mall [ Редактировать ]
Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по торговому центру Lavina Mall в Киеве на улице Берковецкой. Об этом сообщил украинский бренд Fox lingerie на свой корпоративной странице в Instagram. В сети появилось фото и видео удара и разрушений.
Напомним, что 14 марта в Киеве обстреляли девятиэтажку на Оболони, завод имени Антонова, а над Куреневкой сбили крылатую ракету.
по теме
В результате артиллерийского обстрела девятиэтажного дома на столичной Оболони погибли как минимум два человека. Еще трое - госпитализированы
Утром 14 марта в столичную многоэтажку на Оболони попал артиллерийский снаряд. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
В результате российского авиаудара по телевышке в Антопиле Ривненской области погибло 9 человек, еще 9 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей
Над Киевом сбили крылатую ракету. Ее остатки упали в районе Куреневки. Судя по фото, окон лишились несколько многоквартирных домов, уничтожен троллейбус. О жертвах пока не сообщается
В центре Харькова в результате авиаудара разрушен четырехэтажный жилой дом без последующего горения. Информация о жертвах и пострадавших уточняется