Кадыровцы планировали захватить детский дом - МВД [ Редактировать ]
Боевики Рамзана Кадырова хотели захватить детский дом в Киевской области. В частности, в планах врага был шантаж украинской власти.
Об этом сообщает МВД.
Отмечается, что лидер Чечни опубликовал видео, где он якобы в Украине.
В МВД проанализировали видео Кадырова и сообщили, что кадыровцы планировали захватить жителей детского дома в заложники.
Основная цель террористов - шантажировать Украину.
Советник главы МВД Вадим Денисенко отметил, что чеченские боевики сняли видео в одном из детских домов Киевской области. Однако, к счастью, оттуда еще раньше эвакуировали людей.
"Цель видео Кадырова - показать, что он воюет вместе со своими боевиками, чтобы обелить репутацию его подразделений, которых используют лишь как заградительные отряды", - сказал советник главы МВД Украини.
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