Полк "Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск (фото 18+) [ Редактировать ]
Полк "Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск. Бойцы опубликовали в соцсетях фото убитого военачальника оккупантов. Его фамилия и должность пока неизвестны.
Напомним, что с начала военного вторжения в Украину убиты минимум трое российских генералов. 14 марта сообщалось о гибели в Украине российского полковника Сергея Порохни, командира 12 инженерной бригады.
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