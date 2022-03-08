Российские войска начали атаку на Мариуполь, не выпуская людей из заблокированного города. Об этом сообщает полк "Азов", который охраняет город.

Специально для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчистка дороги от мин, сняты инженерные заграждения и другое. Прямо сейчас, не выпуская мариупольцев из города, враг начал атаку на Мариуполь именно в этом направлении.

Напомним, что Сумам, которые окружены врагом, предоставили "зеленый коридор", начался первый этап эвакуации в Полтаву.