Добровольцов территориальной обороны приравняют к ветеранам ВСУ [ Редактировать ]
Добровольцы территориальной обороны будут приравнены к ветеранам войны, воюющим в ВСУ. Соответствующий законопроект №7151 поддержали 344 депутата Верховной Рады.
Документ предусматривает внесение изменений в пункт 19 части первой статьи 6 и пункт 11 части второй статьи 7 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Отныне все добровольцы ТРО будут признаваться ветеранами боевых действий по окончанию войны, а в случае потери работоспособности смогут рассчитывать на соответствующую пенсию человека с инвалидностью.
Порядок предоставления статуса участника боевых действий добровольцам определит Кабмин. Кроме того, депутаты составили перечень лиц, чьи родственники смогут получить статус семьи погибшего защитника или защитницы Украины.
Напомним, что Верховная Рада поддержала законопроект о продлении режима военного положения с 26 марта на 30 суток, который накануне был внесен в парламент президентом Владимиром Зеленским.
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