Рада приняла ряд законов на военный период [ Редактировать ]
Во вторник, 15 марта, Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла ряд законов, которые так или иначе касаются российского вторжения. Об этом сообщается в Telegram народного депутата Ярослава Железняка.
В частности, вводятся налоговые стимулы, увеличивается рента на добычу газа и так далее.
Какие законы приняла Рада:
- №7168 - продление срока действия военного положения в Украине. Он будет действовать минимум до 25 апреля 2022 года;
- №7137д - дополнительные налоговые стимулы для поддержки бизнеса во время войны. В том числе отмена налогообложение топлива и льготный режим для ФОП (2% от оборота). В общей сложности более 40 новаций;
- №7151 – признание добровольцев территориальной обороны ветеранами войны;
- №7140-1 - упрощение освобождения от военной службы лиц с инвалидностью и тех, кто ухаживает за лицами с инвалидностью и больными детьми;
- №6384-1 - особенности бюджетирования судебной системы;
- №7147 - дополнительные полномочия полиции в условиях военного положения;
- №7145 - закрепление понятия "боевого иммунитета" - правовая защита военного командования, военнослужащих, территориальной обороны, работников правоохранительных органов;
- №7149 - отмена меры пресечения или содержания под стражей для желающего поступить на военную службу;
- №7133 - гарантии учителям, что в условиях военного положения их не уволят с работы, им гарантируется заработная плата. Также частично передаются полномочия от МОН на места;
- №7143 - дополнительные полномочия для Государственной судебной администрации Украины, пока нет сформированного Высшего совета правосудия;
- №7154 - остановка исполнительных действий, взыскателями по которым является Россия или связанные с ней лица;
- №7152 - создание резервных копий государственных информационных ресурсов;
- №7130 - закон о военном капелланстве;
- №7144 - упрощение экологического законодательства для ликвидации последствий вооруженной агрессии и боевых действий;
- №7161 - увеличение в особый период общей численности Государственной пограничной службы Украины на 7 000 военнослужащих;
- №7166 - особенности управления правительством бюджетом в условиях военного положения;
- №7167 - увеличение на 67 млрд гривен расходов на армию;
- №7160 - либерализация трудового законодательства в условиях военного положения;
- №7148 - повышение эффективности уголовного производства по киберпреступлениям;
- №7157 - расширение действия закона о правах на оккупированных территориях на те районы, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года;
- №7038д - увеличение ренты на добычу газа во время военного положения и чрезвычайного положения.
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