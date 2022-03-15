Во вторник, 15 марта, Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла ряд законов, которые так или иначе касаются российского вторжения. Об этом сообщается в Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

В частности, вводятся налоговые стимулы, увеличивается рента на добычу газа и так далее.

Какие законы приняла Рада: