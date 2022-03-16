В Хмельницкой области микроавтобус с переселенцами попал в ДТП, есть жертвы [ Редактировать ]
В Хмельницкой области микроавтобус с переселенцами столкнулся с другим автобусом. В результате инцидента погибли шесть человек, еще девять пострадали. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Инцидент произошло около 6:00 на трассе "Кропивницкий - Знаменка" вблизи села Лозовая Волочиской тергромады.
На трассе столкнулись автобус Setar под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который перевозил переселенцев из Днепра в Тернополь.
В результате ДТП водитель и 6 пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Еще 9 пассажиров транспортного средства госпитализированы в больницу в Волочиске.
Правоохранители устанавливают анкетные данные погибших и потерпевших.
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