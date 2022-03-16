В Одесской области нашли обломки российского самолета (фото) [ Редактировать ]
Воздушные силы ВСУ продолжают уничтожать российскую авиацию. Обломки очередного истребителя оккупантов нашли в Одесской области.
Фото с места падения российского самолета опубликовал спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.
В каком именно месте нашли обломки вражеского бомбардировщика – не сообщается.
Напомним, что утром 16 марта зенитные ракетные войска ВСУ сбили в Одесской области два российских Су-30. Вероятно, именно обломки какого-то из этих самолетов и обнаружили.
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