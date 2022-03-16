Німецька поліція просить біженок з України не приймати допомогу від сторонніх [ Редактировать ]
Обережно, небезпека. Німецька поліція просить біженок з України бути дуже пильними й не приймати допомогу від сторонніх. А ЗМІ повідомляють про шокуючий випадок - зґвалтування молодої дівчини, яка шукала в Німеччині захисту від війни. Тетяна Логунова розкаже більше.
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