Відкликання франшизи на використання бренду українського організатора азартних ігор Parimatch в Росії не означає, що компанія припиняє там працювати, отримувати прибутки й своїми податками фінансувати країну-агресора.

Про це пише Прямий канал.

У інтерв’ю журналістам СЕО материнської компанії в Україні Сергій Портнов зазначає, що франшиза на Росію продана таким чином, що торгівельна марка і софт лишився в Україні. Це означає, що українська компанія має всі права й повноваження припинити діяльність російського партнера.

Але незважаючи на заяву про відкликання франшизи, досі жодної інформації про продаж частини компанії чи передачу прав на торгівельну марку в російських базах даних немає.

При цьому у самій російській компанії зазначають, що зміна назви не відобразиться на роботі з ключовими партнерами.

"Ми продовжимо слідувати поточним курсом та оперувати під новою назвою. Усі зобов'язання перед клієнтами компанія продовжує виконувати у повному обсязі, всі кошти та баланси залишаються актуальними", - заявив голова ради директорів Pаrimatch Росія Дмитро Сергєєв.

Технічна підтримка ж російського сайту на запитання про позицію компанії стосовно окупації України російськими військами відповідає, що не займає нічию сторону, не має права давати оцінку подіям і не коментує дії влади.

Parimatch (ТОВ Паріматч) - найбільша букмекерська компанія в СНД, яку оцінюють в 1 млрд доларів. Бренд організатора азартних ігор створений в Україні з головним офісом на Кіпрі. 70% діяльності веде у країнах пострадянського простору, у тому числі в Росії та Білорусі.