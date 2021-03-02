Стало известно о выдаче первой лицензии на ведение букмекерской деятельности в Украине. Соответствующее решение сегодня было опубликовано на сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Стоит отметить, что единственной на сегодняшний день компанией, которая получила лицензию, стала Parimatch.

Таким образом, международный холдинг возобновляет букмекерскую деятельность в Украине. За время своего отсутствия на внутреннем рынке, Parimatch активно работала за пределами страны и сейчас считается одной из ТОП-5 мировых беттинг-компаний. Теперь же Parimatch сможет полноценно функционировать и инвестировать в развитие украинской экономики.

Следует отметить, что лицензия на беттинг стоит в 4,8 раза дороже, чем лицензия на онлайн-казино и беспрецедентно является самой дорогой в Европе.

Согласно подсчетам Министерства финансов Украины, в 2021 году легализация игорной отрасли принесет госбюджету порядка 7,4 млрд грн.

Это не финальный этап легализации букмекерского бизнеса в Украине. Для полноценного запуска рынка азартных услуг необходимо в ближайшие сроки реформировать налоговое законодательство.



Лицензирование предусмотрено законом об организации и проведении азартных игр.