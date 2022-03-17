В Беларуси возбудили уголовное дело против Алексея Арестовича [ Редактировать ]
Алексей Арестович / Фото: скриншот видео 4 канала/YouTube
В Беларуси возбудили уголовное дело против украинского советника Алексея Арестовича.
Генпрокуратура Белоруси заявила, что возбудила дело против советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича за якобы публичные призывы к терактам.
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