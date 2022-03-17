Италия готова оказать помощь в восстановлении разрушенного в результате авианалета театра в Мариуполе, написал в твиттере министр культуры Дарио Франческини:

Кабинет министров одобрил мое предложение предложить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству.

В театре от бомбежек скрывались люди, возле него были нанесены две крупных надписи "Дети", которые должны были защитить здание от обстрела. Многим удалось выбраться из-под завалов, но точное количество жертв до сих пор остается неизвестным.