Если россия не выполняет обязательный приказ Международного суда ООН, то тогда она должна отказаться от права вето в Совете безопасности ООН. Об этом сказал спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии для "Интерфакс-Украина".

Россия хочет усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны, не выполнять обязательный приказ Международного суда ООН, а с другой – продолжать пользоваться привилегиями международного права. Но международным правом нельзя махать как собака хвостом. Отказываясь выполнять решение Международного суда, россия должна тогда отказаться от всех прав по Уставу ООН, прежде всего, права вето в Совбезе, а также иммунитетов.

Он напомнил, что Международный суд ООН отдал приказ россии немедленно прекратить все военные операции, которые она начала на территории Украины 24 февраля.

Приказ суда носит обязывающий характер и, согласно нормам международного права, создает юридические обязательства для рф. Утверждение российской стороны об отсутствии у суда юрисдикции рассматривать иск Украины, а соответственно и его выполнять, ничтожны. Во время слушаний суд отверг возражения россии и подтвердил полномочия вынести свой приказ.

Николенко подчеркнул, что несмотря на попытку свободно интерпретировать решение Международного суда ООН, россии не удастся избежать ответственности за ее преступления против украинского народа.