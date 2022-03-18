Журналистка hromadske Виктория Рощина пропала в зоне боевых действий на юге Украины. Об этом сообщает hromadske.

Девушка снимала видео и писала статьи с горячих точек на востоке и юге Украины все дни русско-украинской войны. В эти дни Виктория Рощина готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях. Она планировала поехать в Мариуполь, чтобы рассказать о том, что на самом деле происходит в окруженном городе.

11 марта вечером Виктория Рощина, вероятно, выехала из Запорожья. Известно только то, что из Энергодара она выуехала.

12 марта редакция не смогла выйти на связь с Викторией. Свидетели сообщили, что журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске.

16 марта поступила информация, что, вероятно, 15 марта Викторию Рощину задержала ФСБ России. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно.

"Громадське телебачення" призывает украинское и международное сообщество присоединиться к освобождению журналистки hromadske Виктории Рощиной.