Оккупанты обстреляли Николаев "Калибрамы", есть жертвы [ Редактировать ]
В Николаеве снова начались взрывы. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в канале Telegram.
Город получил ракетный удар. По его данным, Николаев был обстрелян ракетами "Калибр".
Гончаренко не стал наводить локаций города, пострадавших от ударов. По его словам, есть жертвы, но точное их количество неизвестно.
"Ракетная атака на Николаев. Прилетели "Калибры". Есть пострадавшие и убитые, счет пошел на десятки человек. Адреса не даю, но информация точная. Путин, ты за это отвечаешь", - написал он.
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