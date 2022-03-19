В Запорожье вводят двухдневный комендантский час [ Редактировать ]
В Запорожье вводится длительный комендантский час. Как сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух, действовать он будет с 16:00 19 марта до 06:00 понедельника, 21 марта.
Ранее такой же длительный комендантский час дважды вводили в Киеве. Во время последнего (со вторника по четверг) власти объясняли это необходимостью борьбы с прорвавшимися в город диверсантами.
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