В Запорожье вводится длительный комендантский час. Как сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух, действовать он будет с 16:00 19 марта до 06:00 понедельника, 21 марта.

Ранее такой же длительный комендантский час дважды вводили в Киеве. Во время последнего (со вторника по четверг) власти объясняли это необходимостью борьбы с прорвавшимися в город диверсантами.