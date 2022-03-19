На выезде из Мариуполя российские оккупанты раздевают мужчин, чтобы осмотреть их татуировки. Таким образом россияне отлавливают бойцов полка "Азов", многие из которых украшены патриотическими татуировками.

Беженцы из Мариуполя рассказывают, что также оккупанты осматривают руки и пальцы (потертости от курка), а также спины и плечи (следы от бронежилета и синяки от приклада).

За вчерашний день, 18 марта, осажденный россиянами город смогли покинуть 4972 жителя Мариуполя, из которых 1124 - дети.

Напомним, что по мнению украинских властей, военного решения по Мариуполю на данный момент не существует.